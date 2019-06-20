Учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Грузія-Online".
"У ці хвилини учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту Грузії. Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити їх вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що поліція не застосовує кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.
Повідомляється, що опозиція дала правлячій партії термін - 1 годину для відставки трьох високопоставлених чиновників - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі.
Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.
Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.