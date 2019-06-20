Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Грузия-Online".
"В эти минуты участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии. Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.
Сообщается, что оппозиция дала правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников – председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.
Как сообщал УНН, у здания парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.