Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників акції протесту у Тбілісі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Біля парламенту Грузії правоохоронці застосували сльозогінний газ. Кілька людей постраждали. Ситуація біля парламенту вкрай напружена. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузія Online".
Ситуація біля парламенту знову загострилася, учасники акції кидають в поліцейських пляшки. Разом з тим, учасники акції у кількох спецназівців відняли каски і щити.
Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту.
Відзначалося, що поліція не застосовує кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.
Повідомляється, що опозиція дала правлячій партії термін - 1 годину для відставки трьох високопоставлених чиновників - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі.
Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.
Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.