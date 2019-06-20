Правоохранители применили слезоточивый газ против участников акции протеста в Тбилиси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. У парламента Грузии правоохранители применили слезоточивый газ. Несколько человек пострадали. Ситуация у парламента крайне напряженная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
Ситуация у парламента вновь обострилась, участники акции бросают в полицейских бутылки. Вместе с тем, участники акции у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты.
Напомним, участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента.
Отмечалось, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.
Сообщается, что оппозиция дала правящей партии срок - 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
После окончания срока участники акции ворвались на территорию парламента.
Как сообщал УНН, в здании парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.