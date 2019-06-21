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У Раді Федерації назвали сутички у Тбілісі "провалом грузинської влади"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев назвав непривабливою для Грузії ситуацію, пов’язану зі скандалом навколо участі російського депутата в сесії Міжнародної асамблеї православ’я (МАП), а масові заворушення — “провалом грузинської влади”, інформує УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.

У Раді Федерації назвали сутички у Тбілісі "провалом грузинської влади"

“Це провал влади Грузії. Зрозуміло, що фігура (депутата Сергія) Гаврилова була використана опозицією для атаки на владу, Росія тут — тільки зручний привід, зрозуміло, що опозиції хочеться з Росією воювати, а не знаходити спільну мову, як це намагаються робити нинішня влада, незважаючи на відсутність дипломатичних відносин. Зрозуміло, що будь-який результат протистояння буде внутрішньогрузинським. Але тільки один результат — на користь підтвердження прихильності Грузії міжнародному праву і своїми зобов’язаннями — буде порятунком міжнародного лиця Грузії”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook в п’ятницю.

При цьому він додав, що росіяни продовжують любити Грузію, “незважаючи на всі витівки радикалів зразка 2008 і 2019 років”.

Він охарактеризував як “вкрай непривабливу” історію, що сталася з російським депутатом в Грузії. “Неприваблива вона не для Росії, як це намагаються представити в Тбілісі і спробують уявити в столицях інших країн, які курують Грузію. Неприваблива для самої Грузії”, — зазначив сенатор.

Нагадуємо, президентка Грузії перервала візит до Білорусі та відлітає у Тбілісі.

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