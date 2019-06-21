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В Совете Федерации назвали столкновения в Тбилиси "провалом грузинских властей"

Киев • УНН

 • 8022 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал неприглядной для Грузии ситуацию, связанную со скандалом вокруг участия российского депутата в сессии Международной ассамблеи православия (МАП), а массовые беспорядки — “провалом грузинских властей”, информирует УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

В Совете Федерации назвали столкновения в Тбилиси "провалом грузинских властей"

“Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура (депутата Сергея) Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь — только удобный повод, понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений. Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским. Но только один исход — в пользу подтверждения приверженности Грузии международному праву и своим обязательствам — будет спасением международного лица Грузии”, — написал Косачев на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом он добавил, что россияне продолжают любить Грузию, “несмотря на все выходки радикалов образца 2008 и 2019 годов”.

Он охарактеризовал как “крайне неприглядную” историю, произошедшую с российским депутатом в Грузии. “Неприглядная она не для России, как это пытаются представить в Тбилиси и попытаются представить в столицах других стран, курирующих Грузию. Неприглядная для самой Грузии”, — отметил сенатор.

Напоминаем, президенткой Грузии прервала визит в Беларусь и улетает в Тбилиси.

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