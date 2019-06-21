У Кремлі назвали протести у Тбілісі "русофобською провокацією"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести у Тбілісі, що почалися 20 червня, "русофобською провокацією", яка викликає стурбованість Москви. Про це передає УНН із посиланням на агенцію ТАСС.
"Усе те, що вчора відбувалося в Грузії, є нічим іншим, як русофобської провокацією. Звичайно, це не може не викликати нашої крайньої стурбованості, той факт, що були агресивні прояви щодо громадян Росії", - сказав Пєсков.
Він також додав, що "було питання їх безпосередньої особистої безпеки (ред. - членів делегації з РФ), і на тлі проведення міжнародного міжпарламентського заходу це вимагає крайнього засудження".
"Подібні прояви русофобії викликають у нас серйозне занепокоєння. Давайте не забувати, що Грузія - країна, яку регулярно відвідує досить велика кількість туристів з Росії. Це питання вкрай серйозне", - резюмував Пєсков.
Як повідомляв УНН, раніше у Раді Федерації Росії назвали сутички у Тбілісі "провалом грузинської влади".
Нагадаємо, у четвер декілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.
Це сталося після того, як Депутат російської Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.
Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд Міжпарламентської асамблеї в знак протесту.
Протестувальники зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.