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У Кремлі назвали протести у Тбілісі "русофобською провокацією"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести у Тбілісі, що почалися 20 червня, "русофобською провокацією", яка викликає стурбованість Москви. Про це передає УНН із посиланням на агенцію ТАСС.

У Кремлі назвали протести у Тбілісі "русофобською провокацією"

"Усе те, що вчора відбувалося в Грузії, є нічим іншим, як русофобської провокацією. Звичайно, це не може не викликати нашої крайньої стурбованості, той факт, що були агресивні прояви щодо громадян Росії", - сказав Пєсков.

Він також додав, що "було питання їх безпосередньої особистої безпеки (ред. - членів делегації з РФ), і на тлі проведення міжнародного міжпарламентського заходу це вимагає крайнього засудження".

"Подібні прояви русофобії викликають у нас серйозне занепокоєння. Давайте не забувати, що Грузія - країна, яку регулярно відвідує досить велика кількість туристів з Росії. Це питання вкрай серйозне", - резюмував Пєсков.

Як повідомляв УНН, раніше у Раді Федерації Росії назвали сутички у Тбілісі "провалом грузинської влади".

Нагадаємо, у четвер декілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.

Це сталося після того, як Депутат російської Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.

Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд Міжпарламентської асамблеї в знак протесту.

Протестувальники зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.

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