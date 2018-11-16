В Конго во время нападения погибли 7 миротворцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Из-за нападения террористических группировок в подразделение "голубых касок" в восточной части Демократической Республики Конго погибли семь миротворцев ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В результате нападения террористической группировки на отряд "голубых касок" в восточной части Демократической Республики Конго погибли семь миротворцев ООН. Среди убитых было шестеро миротворцев из Малави и один из Танзании", - говорится в сообщении издания.
По данным ООН, миротворцы в составе миссии MONUSCO участвовали в операции правительственных сил против отрядов террористической группировки ADF. Из-за нападения пострадало минимум 10 "голубых касок", еще один считается пропавшим без вести. Кроме того, есть пострадавшие лица как из рядов правительственных сил, так и среди самих террористов.
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"ADF - террористическая группировка, происходящая из Уганды. С 2007 года его возглавляет исламист. Сначала, действуя в приграничных с ДР Конго районах, террористы вели борьбу с правительственными силами Уганды. Но впоследствии их отряды отступили в северо-восточные районы Конго. С тех пор террористы постоянно совершают массовые расправы над гражданским населением этой страны, и так страдает от постоянных столкновений правительственных сил с отрядами повстанцев", - разъясняет DW.
Операции правительственных сил против террористов затрудняет распространение вируса Эбола в этих регионах. От эпидемии смертельного вируса Эбола в регионе Конго уже погибли более 200 человек. На фоне этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал террористов прекратить насилие.
Ранее, в декабре прошлого года, во время нападения в Конго погибли 14 миротворцев ООН и еще более 40 пострадали.