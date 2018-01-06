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Генсек ООН оголосив про початок розслідування атак на миротворців у Конго

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про початок розслідування останніх нападів на миротворців в Демократичній Республіці Конго (ДРК), розслідування очолить російський дипломат Дмитро Тітов, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Генсек ООН оголосив про початок розслідування атак на миротворців у Конго

“Генеральний секретар оголосив сьогодні про призначення Дмитра Тітова керівником спеціального розслідування останніх нападів на миротворців і миротворчі бази у районі Бені, в провінції Північне Ківу, ДРК. Це спеціальне розслідування в тому числі проаналізує атаку 7 грудня у Семулікі, в результаті якої загинули 15 миротворців з Танзанії, 43 отримали поранення і один вважається зниклим безвісти”, - йдеться в заяві генерального секретаря.

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Розслідування проаналізує обставини атак, оцінить підготовку і відповідь спеціальної місії ООН в ДРК (МООНСДРК / MONUSCO), а також складе рекомендації щодо запобігання аналогічних нападів. Слідча команда, в яку крім представників ООН увійдуть два військовослужбовців з Танзанії, відвідає ДРК, а також інші країни регіону Великих озер на початку січня.

Слід зазначити, що Друга конголезька війна, також відома як Велика африканська війна (1998–2002) — війна на території Демократичної Республіки Конго, в якій брали участь більше двадцяти збройних угруповань, з дев’яти держав. До 2008 року в результаті війни і наступних подій загинуло 5,4 мільйона чоловік, в основному від хвороб і голоду, що робить цю війну однієї з найбільш кровопролитних у світовій історії і найбільш смертоносним конфліктом з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, під час нападу в Конго загинуло 15 миротворців ООН та ще більше 40 постраждали.

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