У Конго під час нападу загинули 14 миротворців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час нападу в Конго загинуло 14 миротворців ООН та ще більше 40 постраждали. Про це повідомляє The Associated Press, передає УНН.
“Спікер ООН повідомив про 14 вбитих та понад 40 постраждалих миротворців під час нападу в Конго”, — сказано у повідомленні.
Водночас генеральний секретар миротворчого підрозділу ООН Жан-П’єр Лакруа написав у Twitter, що напад стався у Північній Ківу у ДР Конго минулого вечора.
“На місце прибуло підкріплення, і евакуація триває”, — написав Ж.-П.Лакруа.
Як повідомляв УНН, за час незалежності загинуло 54 українських військових-миротворців.