В Конго во время нападения погибли 14 миротворцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время нападения в Конго погибли 14 миротворцев ООН и еще более 40 пострадали. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.
"Спикер ООН сообщил о 14 убитых и более 40 пострадавших миротворцев во время нападения в Конго", - сказано в сообщении.
В то же время генеральный секретарь миротворческого подразделения ООН Жан-Пьер Лакруа написал в Twitter, что нападение произошло в Северной Киву в ДР Конго вчера вечером.
"На место прибыло подкрепление, эвакуация продолжается", - написал Ж.-П.Лакруа.
Как сообщал УНН, за время независимости погибло 54 украинских военных-миротворцев.