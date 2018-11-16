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У Конго під час нападу загинули 7 миротворців

У Конго під час нападу загинули 7 миротворців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Через напад терористичних угруповань на підрозділ "блакитних шоломів" у східній частині Демократичної Республіки Конго загинуло сім миротворців ООН. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Унаслідок нападу терористичного угруповання на загін "блакитних шоломів" у східній частині Демократичної Республіки Конго загинули семеро миротворців ООН. Серед вбитих було шестеро миротворців з Малаві й один з Танзанії", - йдеться в повідомленні видання.

За даними ООН, миротворці у складі місії MONUSCO брали участь в операції урядових сил проти загонів терористичного угруповання ADF. Через напад постраждало мінімум 10 "блакитних шоломів", ще один вважається зниклим безвісти. Окрім того, є постраждалі особи як із лав урядових сил, так і серед самих терористів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек ООН оголосив про початок розслідування атак на миротворців у Конго

"ADF - терористичне угруповання, що походить з Уганди. З 2007 року його очолює ісламіст. Спочатку, діючи у прикордонних з ДР Конго районах, терористи вели боротьбу з урядовими силами Уганди. Але згодом їхні загони відступили в північно-східні райони ДР Конго. Відтоді терористи постійно вчиняють масові розправи над цивільним населенням цієї країни, що й так потерпає від постійних сутичок урядових сил з загонами повстанців", - роз'яснює DW.

Операції урядових сил проти терористів ускладнює поширення вірусу Ебола в цих регіонах. Від епідемії смертельного вірусу Ебола в цьому регіоні ДР Конго вже загинули понад 200 осіб. На тлі цього генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав терористів припинити насильство.

Раніше, у грудні минулого року, під час нападу в Конго загинуло 14 миротворців ООН та ще понад 40 постраждали.

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