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В комитете Гетманцева считают, что Президент должен вмешаться и не допустить его увольнения

В комитете Гетманцева считают, что Президент должен вмешаться и не допустить его увольнения

Киев  •  УНН

 • 25983 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считают сохранение должности председателя комитета за Даниилом Гетманцевым стратегической вещью. Считают, что Президент Украины Владимир Зеленский должен вмешаться и не допустить его увольнения из-за интересов коррумпированных нардепов. Об этом в комментарии УНН рассказала член комитета, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

"Гетманцев просто оказался неудобным для этих лиц, лоббирующих явно лоббистские вещи. Не поддерживаю это постановление. Считаю, что сохранить за Гетманцевым эту должность - это стратегическая вещь, которая поможет устоять против коррумпированных депутатов, присутствующих сейчас в ВР. Кто-то за это может проголосовать, но я не думаю, что мы это допустим. На Гетманцеве держится очень много различных законопроектов. Я не знаю, кто может достойно его заменить в комитете. Голосов не хватит, и я думаю, что Президент должен вмешаться и не допустить каких-либо таких процессов", - сказала нардеп.

По ее словам, много интересов сконцентрировано вокруг должности председателя налогового комитета, ведь через этот комитет может проходить много коррупционных вещей.

"Что касается этого постановления об увольнении Гетманцева, я считаю его чисто политическим. Считаю его позицию взвешенной по всем вопросам. Там на самом деле не только по закону о РРО (критика в отношении него - ред.), у нас был законопроект об уменьшении НДС для сельхозпроизводителей до 14%, явно лоббистская инициатива, которая может привести к неконкурентному положению определенных сельхозпроизводителей, не всех даже", - добавила Василевская-Смаглюк.

Напомним, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев зарегистрировал проект постановления о некоторых вопросах отзыва самого себя с должности.

Но комментировать УНН такое решение он отказался.

Как сообщал УНН ранее, в ВР зарегистрирован проект постановления об отставке Гетманцева, инициаторами которого выступили 30 народных депутатов. Тогда Гетманцев прокомментировал эту инициативу, отметив, что постановление о его увольнении является следствием его собственной позиции по законопроекту № 3656, а также демократии.

Украинские Национальные Новости

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