У ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Верховній Раді в зареєстрували проект постанови про звільнення народного депутата від “Слуги народу” Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає УНН з посиланням на дані на сайті ВР.
Так, проект Постанови "про відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у зв'язку з незадовільною роботою на посаді" № 4393 було зареєстровано 17 листопада.
Ініціаторами виступило понад 30 народних депутатів.
Текс проекту постанови на сайті Ради наразі відсутній.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування "карантину вихідного дня".