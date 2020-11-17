У ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Верховній Раді в зареєстрували проект постанови про звільнення народного депутата від “Слуги народу” Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає УНН з посиланням на дані на сайті ВР.