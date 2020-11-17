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У ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева

У ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Верховній Раді в зареєстрували проект постанови про звільнення народного депутата від “Слуги народу” Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає УНН з посиланням на дані на сайті ВР.

Так, проект Постанови "про відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у зв'язку з незадовільною роботою на посаді" № 4393 було зареєстровано 17 листопада.

Ініціаторами виступило понад 30 народних депутатів.

Текс проекту постанови на сайті Ради наразі відсутній.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування "карантину вихідного дня".

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