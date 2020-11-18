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Гетманцев хоче відкликати себе з посади голови комітету ВР: зареєстрував постанову

Гетманцев хоче відкликати себе з посади голови комітету ВР: зареєстрував постанову

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував проект постанови про деякі питання відкликання самого себе з посади. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку постанови на сайті ВР.

Так, Гетманцев зареєстрував проект постанови №4402 про деякі питання відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича.

Наразі текст проекту постанови відсутній.

Додамо, що вчора у ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева, ініціаторами якого виступили 30 народних депутатів.

Тоді Гетманцев прокоментував цю ініціативу зазначивши, що постанова про його звільнення є наслідком власної позиції по законопроекту №3656, а також демократії.

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