Гетманцев хоче відкликати себе з посади голови комітету ВР: зареєстрував постанову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував проект постанови про деякі питання відкликання самого себе з посади. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку постанови на сайті ВР.
Так, Гетманцев зареєстрував проект постанови №4402 про деякі питання відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича.
Наразі текст проекту постанови відсутній.
Додамо, що вчора у ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева, ініціаторами якого виступили 30 народних депутатів.
Тоді Гетманцев прокоментував цю ініціативу зазначивши, що постанова про його звільнення є наслідком власної позиції по законопроекту №3656, а також демократії.