Гетманцев хоче відкликати себе з посади голови комітету ВР: зареєстрував постанову

Так, Гетманцев зареєстрував проект постанови №4402 про деякі питання відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича.

Наразі текст проекту постанови відсутній.

Додамо, що вчора у ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева, ініціаторами якого виступили 30 народних депутатів.

Тоді Гетманцев прокоментував цю ініціативу зазначивши, що постанова про його звільнення є наслідком власної позиції по законопроекту №3656, а також демократії.