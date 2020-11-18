Гетманцев хочет отозвать себя с должности председателя комитета ВР: зарегистрировал постановление
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев зарегистрировал проект постановления о некоторых вопросах отзыва самого себя с должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу постановления на сайте ВР.
Так, Гетманцев зарегистрировал проект постановления №4402 о некоторых вопросах отзыва с должности Председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича.
Сейчас текст проекта постановления отсутствует.
Добавим, что вчера в ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гетманцева, инициаторами которого выступили 30 народных депутатов.
Тогда Гетманцев прокомментировал эту инициативу отметив, что постановление о его увольнении является следствием собственной позиции по законопроекту №3656, а также демократии.