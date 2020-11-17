Гетманцев про проект постанови щодо його звільнення: це і є демократія

"Проект постанови про моє звільнення – це і є демократія, коли депутати можуть поставити питання про звільнення будь-якого голові комітету. Я тільки можу вітати таке звернення, такий проект рішення… Але я хочу звернути увагу моїх колег на те що таке рішення приймається за погодженням з головою фракції, по-перше, чого не було, наскільки мені відомо", - сказав нардеп.

Він зауважив, що відповідне рішення може вноситись або головою Верховної Ради, або комітетом, чого також не було.

"Тому я раджу по-перше, читати регламент. По-друге, я вважаю, що позиція народних депутатів щодо того чи іншого законопроекту не повинна в жодному випадку тягнути за собою якісь кадрові зміни. Зокрема, рішення, прийняте на нашому комітеті вчора щодо законопроекту 3656 (про зниження ставки ПДВ для аграріїв – ред.), - я не підтримав це рішення, закликав членів комітету також його не підтримувати, і з цим пов’язую сьогоднішній проект постанови", - підкреслив Гетманцев.

На питання про те, чи планує він залишити посаду, співрозмовник відповів, що дочекається рішення у залі.

"Якщо на це буде воля Верховної Ради – я піду. Але до того, к ми не визначимось у залі, я буду виконувати обов’язки голови комітету і відстоювати інтерес українського народу, української держави, так як я це робив півтора року", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення народного депутата від “Слуги народу” Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.