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У комітеті Гетманцева вважають, що Президент має втрутитися і не допустити його звільнення

У комітеті Гетманцева вважають, що Президент має втрутитися і не допустити його звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики вважають збереження посади голови комітету за Данилом Гетманцевим стратегічною річчю. Вважають, що Президент України Володимир Зеленський має втрутитися і не допустити його звільнення внаслідок інтересів корумпованих нардепів. Про це в коментарі УНН розповіла член комітету, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

“Гетманцев просто виявився незручним для цих осіб, які лобіюють явно лобістські речі. Не підтримую цю постанову. Вважаю, що зберегти за Гетманцевим цю посаду — це стратегічна річ, яка допоможе встояти проти корумпованих депутатів, які присутні зараз у ВР. Хтось за це може проголосувати, але я не думаю, що ми це допустимо. На Гетманцеві тримається дуже багато різних законопроектів. Я не знаю, хто може достойно його замінити в комітеті. Голосів не вистачить, і я думаю, що Президент має втрутитися і не допустити будь-яких таких процесів”, — сказала нардеп.

За її словами, багато інтересів сконцентровано навколо посади голови податкового комітету, адже через цей комітет може проходити багато корупційних речей.

“Що стосується цієї постанови про звільнення Гетманцева, я вважаю її чисто політичною. Вважаю його позицію зваженою по всіх питаннях. Там, насправді, не тільки по закону про РРО (критика щодо нього — ред.), у нас був законопроект щодо зменшення ПДВ для сільгоспвиробників до 14%, явно лобістська ініціатива, яка може призвести до неконкурентного становища певних сільгоспвиробників, не всіх навіть”, — додала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував проект постанови про деякі питання відкликання самого себе з посади.

Але коментувати УНН таке рішення відмовився.

Як повідомляв УНН раніше, ВР зареєстрували проект постанови про відставку Гетманцева, ініціаторами якого виступили 30 народних депутатів. Тоді Гетманцев прокоментував цю ініціативу, зазначивши, що постанова про його звільнення є наслідком власної позиції щодо законопроекту № 3656, а також демократії.

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