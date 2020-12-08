В Киеве за сутки подтвердили еще 1475 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 1475 человек в целом выявлено уже более 82 тыс. случаев. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Еще 1475 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810", - написал Кличко.
По его словам, за сутки заболели:
▪️ 833 женщины (в возрасте от 18 до 94 лет);
▪️ 563 мужчины (от 18 до 93 лет);
▪️ 40 девочек (от 1 до 17 лет);
▪️ 39 мальчиков (от 11 месяцев до 17 лет).
Он отметил, что также заболели, в частности, 57 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25767 жителей Киева", - отметил Кличко.
Кроме того, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 248, в Днепровском - 203 и в Дарницком районе - 198 случаев.
Напомним, в Украине на 8 часов 8 декабря зафиксировано уже 832 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, что больше, чем накануне. Впрочем, за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы-лидеры по количеству новых случаев COVID-19.