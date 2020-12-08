МОЗ назвало регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Одеській області - по понад тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях", - повідомив голова МОЗ.
При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає так:
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- Київ – 82 810 (+1 475 за добу)
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- Вінницька – 18 824 (+110)
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- Волинська – 26 475 (+264)
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- Дніпропетровська – 45 752 (+712)
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- Донецька – 26 235 (+443)
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- Житомирська – 32 354 (+36)
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- Закарпатська – 24 886 (+223)
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- Запорізька – 37 885 (+948)
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- Івано-Франківська – 39 541 (+103)
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- Київська – 44 554 (+700)
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- Кіровоградська – 6 418 (+58)
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- Луганська – 7 141 (+53)
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- Львівська – 50 787 (+612)
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- Миколаївська – 21 798 (+360)
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- Одеська – 52 853 (+1 043)
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- Полтавська – 26 571 (+916)
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- Рівненська – 34 088 (+374)
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- Сумська – 33 904 (+246)
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- Тернопільська – 29 977 (+189)
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- Харківська – 59 739 (+346)
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- Херсонська – 12 493 (+334)
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- Хмельницька – 32 539 (+110)
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- Черкаська – 27 913(+746)
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- Чернівецька – 35 622 (+244)
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- Чернігівська – 21 599 (+157)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 грудня зафіксовано вже 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928. Добовий приріст захворілих - понад 10 тисяч, більше, ніж напередодні, утім за останню добу кількість одужалих перевищує кількість тих, хто інфікувався.