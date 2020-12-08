МОЗ назвало регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях", - повідомив голова МОЗ.

При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає так:



Київ – 82 810 (+1 475 за добу)



Вінницька – 18 824 (+110)



Волинська – 26 475 (+264)



Дніпропетровська – 45 752 (+712)



Донецька – 26 235 (+443)



Житомирська – 32 354 (+36)



Закарпатська – 24 886 (+223)



Запорізька – 37 885 (+948)



Івано-Франківська – 39 541 (+103)



Київська – 44 554 (+700)



Кіровоградська – 6 418 (+58)



Луганська – 7 141 (+53)



Львівська – 50 787 (+612)



Миколаївська – 21 798 (+360)



Одеська – 52 853 (+1 043)



Полтавська – 26 571 (+916)



Рівненська – 34 088 (+374)



Сумська – 33 904 (+246)



Тернопільська – 29 977 (+189)



Харківська – 59 739 (+346)



Херсонська – 12 493 (+334)



Хмельницька – 32 539 (+110)



Черкаська – 27 913(+746)



Чернівецька – 35 622 (+244)



Чернігівська – 21 599 (+157)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 грудня зафіксовано вже 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928. Добовий приріст захворілих - понад 10 тисяч, більше, ніж напередодні, утім за останню добу кількість одужалих перевищує кількість тих, хто інфікувався.