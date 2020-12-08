Минздрав назвал регионы-лидеры по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области - по более тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях", - сообщил глава Минздрава.

При этом заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 82810 (+1 475 за сутки)
  • Винницкая - 18824 (+110)
  • Волынская - 26475 (+264)
  • Днепропетровск - 45752 (+712)
  • Донецк - 26235 (+443)
  • Житомирская - 32 354 (+36)
  • Закарпатская - 24 886 (+223)
  • Запорожская - 37885 (+948)
  • Ивано-Франковск - 39541 (+103)
  • Киевская - 44554 (+700)
  • Кировоградская - 6418 (+58)
  • Луганская - 7141 (+53)
  • Львовская - 50787 (+612)
  • Николаевская - 21798 (+360)
  • Одесская - 52 853 (+1 043)
  • Полтавская - 26571 (+916)
  • Ровенская - 34088 (+374)
  • Сумская - 33904 (+246)
  • Тернопольская - 29977 (+189)
  • Харьковская - 59739 (+346)
  • Херсонская - 12493 (+334)
  • Хмельницкая - 32539 (+110)
  • Черкасская - 27 913 (+746)
  • Черновицкая - 35 622 (+244)
  • Черниговская - 21 599 (+157)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на 8 декабря зафиксировано уже 832 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 436 564 человека, летальных случаев - 13 928. Суточный прирост заболевших - более 10 000, что больше, чем накануне, впрочем за последние сутки количество выздоровевших превышает количество тех, кто заразился.

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