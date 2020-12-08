У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Станом на 8 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Запоріжжі та Черкащині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 941,5 (-), у Запорізькій області – 752,6 (+) та у Черкаській області - 747,8 (=).
Найнижчий показник захворюваності: у Вінницькій області - 205,7 (-), у Луганській області - 211,5 (+) та у Кіровоградській області – 211,5 (-).
Додамо, в Україні на ранок 8 грудня зафіксовано вже 832 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 811.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.