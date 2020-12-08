У Києві за добу підтвердили ще 1475 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 1475 людей, загалом виявлено вже понад 82 тис. випадків. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Ще 1475 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) виявили у столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у Києві вже 82 810", - написав Кличко.
За його словами, за добу захворіли:
▪️ 833 жінки (віком від 18 до 94 років);
▪️ 563 чоловіки (від 18 до 93 років);
▪️ 40 дівчаток (від 1 до 17 років);
▪️ 39 хлопчиків (від 11 місяців до 17 років).
Він наголосив, що також захворіли, зокрема, 57 медиків.
"До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25767 мешканців Києва", - зазначив Кличко.
Окрім того, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Деснянському районі – 248, у Дніпровському — 203 та у Дарницькому районі - 198 випадків.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 8 грудня зафіксовано вже 832 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч, більше, ніж напередодні, утім за останню добу кількість одужалих перевищує кількість захворілих.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19.