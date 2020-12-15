В Киеве возобновили движение по Крещатику
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве возобновили транспорта по улице Крещатик, который был перекрыт из-за митингующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Движение по Крещатику возобновлено”, — говорится в сообщении.
Напомним, на Майдане Независимости в Киеве после обеда произошло столкновение между митингующими — участниками акции “SaveФОП” и правоохранителями. Кроме того, полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане.
Ранее УНН сообщал, что во время столкновений между “ФОПами” и правоохранителями на Майдане есть пострадавшие среди протестующих. Также по состоянию на 14:00 на Майдане пострадало 40 правоохранителей.
Впоследствии во время акции протеста “ФОПов” на Майдане Незалежности в Киеве, в районе 17 часов, начались новые столкновения между митингующими и полицейскими. Символично, что это произошло после того, как прозвучала песня “Плыве кача”, которая является посвящением памяти героям “Небесной Сотни”.
Как сообщалось на фоне очередного дня акции протеста “SaveФОП”, которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.