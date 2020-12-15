У Києві відновили рух Хрещатиком

“Рух Хрещатиком відновлено”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві після обіду сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями. Окрім того, поліція не дала мітингувальникам встановити намети на Майдані.

Раніше УНН повідомляв, що під час сутичок між “ФОПами” та правоохоронцями на Майдані є постраждалі серед протестувальників. Також станом на 14:00 на Майдані постраждало 40 правоохоронців.

Згодом під час акції протесту “ФОПів” на Майдані Незалежності у Києві, у районі 17 години, почалися нові сутички між мітингарями та поліцейськими. Символічно, що це сталося після того, як прозвучала пісня “Пливе кача”, яка є посвятою пам’яті героям “Небесної Сотні”.

Як повідомлялося, на фоні чергового дня акції протесту “SaveФОП”, яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.