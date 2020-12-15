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На Майдані у Києві почалися нові сутички, ще одного поліцейського забрала “швидка”

Київ • УНН

 • 30989 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під час акції протесту "ФОПів" на Майдані Незалежності у Києві почалися нові сутички між мітингарями та поліцейськими. Символічно, що це сталося після того, як прозвучала пісня “Пливе кача”, яка є посвятою пам'яті героям “Небесної Сотні”. Про це повідомляє кореспондент УНН.

На Майдані у Києві почалися нові сутички, ще одного поліцейського забрала “швидка”

З відео видно, що до центру столиці стягнули ще декілька підрозділів поліції, які направилися до будівель на Європейській площі. У правоохоронців жбурляють різні предмети, в більшості — пляшки. Зазначимо, що поліцейські також розташовуються й на Інститутській.

Також стало відомо, що "швидка" забрала ще одного правоохоронця з Майдану. Про його стан наразі невідомо.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями.

Окрім того, поліція не дала мітингувальникам встановити намети на Майдані.

Як повідомлялося, на тлі чергового дня акції протесту "SaveФОП", яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.

Раніше УНН повідомляв, що під час сутичок між "ФОПами" та правоохоронцями на Майдані є постраждалі серед протестувальників.

Додамо, що станом на 14:00 на Майдані вже постраждало 40 правоохоронців.

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