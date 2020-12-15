На Майдане началась новые столкновения, еще одного полицейского забрала "скорая"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во время акции протеста "ФОП" на Майдане Независимости в Киеве начались новые столкновения между митингующими и полицейскими. Символично, что это произошло после того, как прозвучала песня "Плыве кача", которая является посвящением памяти героям "Небесной Сотни". Об этом сообщает корреспондент УНН.
С видео видно, что в центр столицы стянули еще несколько подразделений полиции, что направились к зданиям на Европейской площади. У правоохранителей бросают различные предметы, в большинстве - бутылки. Отметим, что полицейские также располагаются и на Институтской.
Также стало известно, что "скорая" забрала еще одного правоохранителя с Майдана. О его состоянии пока неизвестно.
Напомним, на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.
Кроме того, полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане.
Как сообщалось, на фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.
Ранее УНН сообщал, что во время столкновений между "ФОПами" и правоохранителями на Майдане есть пострадавшие среди протестующих.
Добавим, что по состоянию на 14:00 на Майдане уже пострадало 40 правоохранителей.