В аэропорту "Киев" и в супермаркетах ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня на электронную почту СБУ поступила информация о заминировании в Киеве аэропорта "Киев" и ряда супермаркетов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Сегодня на электронный почте СБУ поступило сообщение о заминировании в Киеве аэропорта "Жуляны" и ряда супермаркетов. Также, на месте работают вибохотехникы, кинологи и следственно-оперативная группа, людей эвакуировали", - сказали в пресс-службе.
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Напомним, в Одессе взрывных устройств и веществ в торговом центре, который находится в Лиманском районе города, не нашли.