В аеропорту “Київ” та в супермаркетах шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні на електронну почту СБУ надійшла інформація про замінування у Києві аеропорту “Київ” та низки супермаркетів. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
“Сьогодні на електрону поштою СБУ надійшло повідомлення про замінювання у Києві аеропорту „Жуляни“ та низки супермаркетів. Також, на місці працюють вибохотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, людей евакуювали”, — сказали в прес-службі.
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Нагадаємо, в Одесі вибухових пристроїв та речовин в торгівельному центрі, що знаходиться у Лиманському районі міста, не знайшли.