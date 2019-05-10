У Львові знову повідомили про замінування готелів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Сьогодні, 10 травня, на електронну скриньку поліції Львівщини близько 11.00 надійшли повідомлення про замінування п’ятьох готелів Львова, розташованих на вулицях Городоцька, Тершаківців, Яна Матейка, Князя Святослава та на проспекті В’ячеслава Чорновола. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб.
Як повідомляв УНН, 8 травня у Львові повідомили про мінування п'яти готелів.
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Крім того, повідомлення про замінування готелів, розташованих на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи, надійшло 6 травня, о 8.50 на електронну пошту поліції Львівщини.