У Львові знову повідомили про замінування готелів

Працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб.



Як повідомляв УНН, 8 травня у Львові повідомили про мінування п'яти готелів.



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Крім того, повідомлення про замінування готелів, розташованих на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи, надійшло 6 травня, о 8.50 на електронну пошту поліції Львівщини.