Во Львове снова сообщили о заминировании отелей

Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других служб.



Как сообщал УНН, 8 мая во Львове сообщили о минировании пяти отелей.



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Кроме того, сообщение о заминировании отелей, расположенных на улицах Звенигородской, Городецкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы, поступило 6 мая, в 8.50 на электронную почту полиции Львовской области.