Во Львове снова сообщили о заминировании отелей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 76409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100653 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103512 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105171 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128910 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144791 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 73715 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 99535 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 99556 просмотра
Актуальное
Во Львове снова сообщили о заминировании отелей

Во Львове снова сообщили о заминировании отелей

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня, 10 мая, на электронный ящик полиции Львовской области около 11.00 поступили сообщения о заминировании пяти гостиниц Львова, расположенных на улицах Городецкая, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на проспекте Вячеслава Черновола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.

Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других служб.

Как сообщал УНН, 8 мая во Львове сообщили о минировании пяти отелей.

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Кроме того, сообщение о заминировании отелей, расположенных на улицах Звенигородской, Городецкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы, поступило 6 мая, в 8.50 на электронную почту полиции Львовской области.

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