Во Львове снова сообщили о заминировании отелей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня, 10 мая, на электронный ящик полиции Львовской области около 11.00 поступили сообщения о заминировании пяти гостиниц Львова, расположенных на улицах Городецкая, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на проспекте Вячеслава Черновола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других служб.
Как сообщал УНН, 8 мая во Львове сообщили о минировании пяти отелей.
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Кроме того, сообщение о заминировании отелей, расположенных на улицах Звенигородской, Городецкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы, поступило 6 мая, в 8.50 на электронную почту полиции Львовской области.