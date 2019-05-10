В Одесі перевіряють повідомлення про мінування двох ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію щодо мінування двох торгових центрів міста, передає УНН з посиланням на поліцію області.
"Сьогодні о 10:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що торгівельні заклади, розташовані в Одесі та Лиманському районі, заміновано", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники ДСНС. Проводяться заходи щодо евакуації відвідувачів та персоналу.
Як повідомляв УНН, в Одесі надійшло повідомлення про мінування житлового будинку.
Нагадаємо, поліція перевіряла інформацію про замінування однієї з будівель Одеського обласного медичного центру.