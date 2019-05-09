В Одесі надійшло повідомлення про мінування житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. До поліції в Одесі у четвер надійшло повідомлення про те, що один з житлових будинків у Київському районі буде підірвано. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.
Слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, патрульні, працівники вибухотехнічного управління та служби з надзвичайних ситуацій виїхали для обстеження об'єкта та прилеглої до нього території.
Будинок та прилеглу територію перевірено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було.
Нагадаємо, поліція перевіряла інформація про замінування однієї з будівель Одеського обласного медичного центру.