В Одессе поступило сообщение о минировании жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В полицию в Одессе в четверг поступило сообщение о том, что один из жилых домов в Киевском районе будет взорван. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, патрульные, работники взрывотехнического управления и службы по чрезвычайным ситуациям выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
Дом и прилегающая территория были проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.
Напомним, полиция проверяла информация о заминировании одного из зданий Одесского областного медицинского центра.