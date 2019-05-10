В Одессе проверяют сообщение о минировании двух ТЦ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 95902 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103794 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106607 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107971 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133088 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113644 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139149 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144843 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130260 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130314 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе проверяют сообщение о минировании двух ТЦ

В Одессе проверяют сообщение о минировании двух ТЦ

Киев  •  УНН

 • 9437 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании двух торговых центров города, передает УНН со ссылкой на полицию области.

"Сегодня в 10:05 в полицию поступило сообщение о том, что торговые заведения, расположенные в Одессе и Лиманском районе, заминирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники ГСЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации посетителей и персонала.

Как сообщал УНН, в Одессе поступило сообщение о минировании жилого дома.

Напомним, полиция проверяла информацию о заминировании одного из зданий Одесского областного медицинского центра.

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