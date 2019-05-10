В Одессе проверяют сообщение о минировании двух ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании двух торговых центров города, передает УНН со ссылкой на полицию области.
"Сегодня в 10:05 в полицию поступило сообщение о том, что торговые заведения, расположенные в Одессе и Лиманском районе, заминирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники ГСЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации посетителей и персонала.
Как сообщал УНН, в Одессе поступило сообщение о минировании жилого дома.
Напомним, полиция проверяла информацию о заминировании одного из зданий Одесского областного медицинского центра.