В Киеве похоронили Бориса Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Выдающегося украинского ученого Бориса Патона похоронили на Байковом кладбище в Киеве, передает УНН.
После церемоний прощания в здании клуба Кабинета министров выдающегося украинского ученого Бориса Патона похоронили на Байковом кладбище в Киеве.
Он умер 19 августа в возрасте 101 года.
"Провели в вечность выдающегося ученого Бориса Патона. А с ним и целую эпоху. Борис Евгеньевич был великим человеком. Память о нем остается жить в многочисленных трудах, публикациях, изобретениях и сердцах поколений. Спасибо ему за это. Вечная память!", - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также с Борисом Патоном попрощались Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
"Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким", - сказал Владимир Зеленский.
Супруги Зеленских во время прощания с умершим возложили цветы у гроба и пообщались с семьей ученого и выразили сочувствие.
Напомним, сегодня в Киеве проходило прощание с Борисом Патоном.