Похорон Патона відбудеться на Байковому кладовищі завтра о 13 годині

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прощання з академіком Борисом Патоном відбудеться у Клубі Кабінету міністрів у столиці в суботу, 22 серпня, з 10:15 до 12:00. Поховають видатного вченого на Байковому кладовищі у Києві - орієнтовно о 13:00. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.