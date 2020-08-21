Похорон Патона відбудеться на Байковому кладовищі завтра о 13 годині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прощання з академіком Борисом Патоном відбудеться у Клубі Кабінету міністрів у столиці в суботу, 22 серпня, з 10:15 до 12:00. Поховають видатного вченого на Байковому кладовищі у Києві - орієнтовно о 13:00. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.
"Прощання з академіком Борисом Євгеновичем Патоном відбудеться в суботу, 22 серпня, з 10:15 до 12:00, у клубі Кабінету Міністрів України (Київ, вул. Інститутська, 7), поховання – на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Борис Патон помер у віці 101 року.