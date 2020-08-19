У віці 101 року помер Борис Патон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У віці 101 року помер президент Національної академії наук України Борис Патон. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Померла дуже видатна людина", – сказав Данілов.
Довідка УНН: Борис Патон - український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952), президент НАН України (з 1962), автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій, понад 400 винаходів.
Нагадаємо, у березні померла директор фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, відомий соціолог Ірина Бекешкіна.