У віці 101 року помер Борис Патон

"Померла дуже видатна людина", – сказав Данілов.

Довідка УНН: Борис Патон - український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952), президент НАН України (з 1962), автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій, понад 400 винаходів.

Нагадаємо, у березні померла директор фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, відомий соціолог Ірина Бекешкіна.