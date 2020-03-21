Померла відомий соціолог Ірина Бекешкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Померла директор фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, відомий соціолог Ірина Бекешкіна. Про це йдеться на сторінці фонду в Facebook, передає УНН.
“Велике горе спіткало наш Фонд, наше громадянське суспільство, нашу країну. Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна — відома українська соціологиня, директорка Фонду „Демократичні ініціативи“ імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що Ірина Бекешкіна була символом об’єктивної української соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства, до останнього дня проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами.
“Для нас це дуже велика втрата, яку важко прийняти й усвідомити. Висловлюємо щирі співчуття її близьким та рідним”, — додали у фонді.