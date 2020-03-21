Умерла известный социолог Ирина Бекешкина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Умерла директор фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, известный социолог Ирина Бекешкина. Об этом говорится на странице фонда в Facebook, передает УНН.
“Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социологиня, директор Фонда „Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину”, — говорится в сообщении.
Указано, что Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.
“Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования ее близким и родным”, — добавили в фонде.