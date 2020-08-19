В возрасте 101 года умер Борис Патон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Умер очень выдающийся человек", - сказал Данилов.
Справка УНН: Борис Патон - украинский ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952), президент НАН Украины (с 1962), автор более 1000 публикаций, в том числе 20 монографий, более 400 изобретений.
Напомним, в марте умерла директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, известный социолог Ирина Бекешкина.