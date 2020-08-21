Похороны Патона состоятся на Байковом кладбище завтра в 13 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Прощание с академиком Борисом Патоном состоится в Клубе Кабинета министров в столице в субботу, 22 августа, с 10:15 до 12:00. Похоронят выдающегося ученого на Байковом кладбище в Киеве - ориентировочно в 13:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.
"Прощание с академиком Борисом Евгеньевичем Патоном состоится в субботу, 22 августа, с 10:15 до 12:00, в клубе Кабинета Министров Украины (Киев, ул. Институтская, 7), захоронение - на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00", - говорится в сообщении.
Напомним, Борис Патон умер в возрасте 101 года.