Похороны Патона состоятся на Байковом кладбище завтра в 13 часов

КИЕВ. 21 августа. УНН. Прощание с академиком Борисом Патоном состоится в Клубе Кабинета министров в столице в субботу, 22 августа, с 10:15 до 12:00. Похоронят выдающегося ученого на Байковом кладбище в Киеве - ориентировочно в 13:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.