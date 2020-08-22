У Києві поховали Бориса Патона
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Видатного українського науковця Бориса Патона поховали на Байковому кладовищі у Києві, передає УНН.
Після церемоні прощання у будівлі клубу Кабінету міністрів видатного українського науковця Бориса Патона поховали на Байковому кладовищі у Києві.
Він помер 19 серпня у віці 101 року.
"Провели у вічність видатного науковця Бориса Патона. А з ним і цілу епоху. Борис Євгенович був великою людиною. Пам’ять про нього залишається жити у численних працях, публікаціях, винаходах та серцях поколінь. Дякуємо йому за це. Вічна пам’ять!", - написав у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Також з Борисом Патоном попрощались Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.
"Борис Євгенович став легендою України. Людина, масштаб якої важко описати. Радий, що мені випав шанс познайомитися з Борисом Євгеновичем. Вічна йому пам’ять та щирі співчуття рідним і близьким", – сказав Володимир Зеленський.
Подружжя Зеленських під час прощання з померлим поклали квіти біля труни і поспілкувалися з родиною вченого та висловили співчуття.
Нагадаємо, сьогодні у Києві проходило прощання з Борисом Патоном.