У Києві проходить прощання з Борисом Патоном

У Києві у приміщенні клубу Кабінету міністрів України проходить прощання з українським науковцем, багаторічним президентом НАН України, Героєм України Борисом Патоном. Він помер на 102 році життя 19 серпня.

На церемонію прощання прийшли, зокрема, перший президент незалежної України, а нині - голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук, Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою, глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також зауважимо, УНН веде пряму трансляцію церемонії прощання.

Раніше стало відомо, що похорон Патона відбудеться на Байковому кладовищі сьогодні о 13 годині.