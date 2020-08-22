В Киеве проходит прощание с Борисом Патоном

В Киеве в помещении клуба Кабинета министров Украины проходит прощание с украинским ученым, многолетним президентом НАН Украины, Героем Украины Борисом Патоном. Он умер на 102 году жизни 19 августа.

На церемонию прощания пришли, в частности, первый президент независимой Украины, а ныне - глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также заметим, УНН ведет прямую трансляцию церемонии прощания.

Ранее стало известно, что похороны Патона состоятся на Байковом кладбище сегодня в 13 часов.