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В Киеве пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на ноябрь-декабрь - Рубан

Киев  •  УНН

 • 16673 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Киеве прогнозируют, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь-декабрь. Об этом сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Что касается научного прогноза, то сегодня циркуляция новых видов возбудителей, эпидемическая ситуация меняется почти каждую неделю. Если мы раньше говорили, что прогноз об увеличении заболеваемости с августа месяца, то сегодня увеличивается заболеваемость и с гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями пиковая (ситуация по COVID-19 - ред.) будет (приходиться на - ред.) ноябрь-декабрь" , - рассказал Рубан.

Детали

Он отметил, что если появится новый возбудитель, кроме "Дельты", то прогноз нужно будет менять.

"На сегодня, ухудшение будет в ноябре после возвращения детей и родителей с каникулярного периода ... ноябрь месяц, когда будет фактически бурлить грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Если не будет вакцинации на уровне 80%, то действительно можно говорить об ухудшении эпидемической ситуации и необходимости введения жестких мер", - сказал Рубан.

Он отметил, что на сегодня ситуация в Киеве контролируемая.

Дополнение

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 412 больных коронавирусом, 10 человек умерли.

Всего в Украине зафиксировано уже 2,32 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 сентября, - 3,3 тысячи.

Напомним

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантин для предотвращения распространения COVID-19.

Сообщается, что Кабинет министров не намерен прекращать работу общественного транспорта во время усиления карантинных мероприятий.

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