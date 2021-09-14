В Киеве пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на ноябрь-декабрь - Рубан
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Киеве прогнозируют, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь-декабрь. Об этом сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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"Что касается научного прогноза, то сегодня циркуляция новых видов возбудителей, эпидемическая ситуация меняется почти каждую неделю. Если мы раньше говорили, что прогноз об увеличении заболеваемости с августа месяца, то сегодня увеличивается заболеваемость и с гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями пиковая (ситуация по COVID-19 - ред.) будет (приходиться на - ред.) ноябрь-декабрь" , - рассказал Рубан.
Детали
Он отметил, что если появится новый возбудитель, кроме "Дельты", то прогноз нужно будет менять.
"На сегодня, ухудшение будет в ноябре после возвращения детей и родителей с каникулярного периода ... ноябрь месяц, когда будет фактически бурлить грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Если не будет вакцинации на уровне 80%, то действительно можно говорить об ухудшении эпидемической ситуации и необходимости введения жестких мер", - сказал Рубан.
Он отметил, что на сегодня ситуация в Киеве контролируемая.
Дополнение
В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 412 больных коронавирусом, 10 человек умерли.
Всего в Украине зафиксировано уже 2,32 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 сентября, - 3,3 тысячи.
Напомним
Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантин для предотвращения распространения COVID-19.
Сообщается, что Кабинет министров не намерен прекращать работу общественного транспорта во время усиления карантинных мероприятий.