У Києві протягом минулої доби від COVID-19 померло 10 осіб, захворіло понад 400

Деталі

Упродовж минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 233 жінки віком від 19 до 91 року, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 19 дівчаток віком від 5 місяців до 17 років та 26 хлопчиків віком від 3 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус, а також 43 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужала протягом минулої доби 201 людина.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 66, Солом’янському та Дарницькому — по 63, Деснянському районі — 57 випадків.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5318 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 228 273. Подолали вірус 218 488 мешканців столиці.

Додамо

Протягом 13 вересня в Україні зафіксували 3332 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 718 осіб, летальних випадків — 97.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 135 223 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 54 523 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 80 700 людей. Загалом від початку кампанії зроблено 10 846 167 щеплень.