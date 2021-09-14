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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128961 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120745 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118285 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло 10 человек, заболело более 400

В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло 10 человек, заболело более 400

Киев  •  УНН

 • 18346 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 412 больных коронавирусом, 10 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 233 женщины в возрасте от 19 до 91 года, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 19 девочек в возрасте от 5 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом, а также 43 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровел за прошедшие сутки 201 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 66, Соломенском и Дарницком — по 63, Деснянском районе — 57 случаев.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5318 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 228 273. Преодолели вирус 218 488 жителей столицы.

Добавим

В течение 13 сентября в Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 718 человек, летальных случаев — 97.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 135 223 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 54 523 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 80 700 человек. Всего с начала кампании сделано 10 846 167 прививок.

Украинские Национальные Новости

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