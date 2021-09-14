В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло 10 человек, заболело более 400
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 412 больных коронавирусом, 10 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 233 женщины в возрасте от 19 до 91 года, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 19 девочек в возрасте от 5 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом, а также 43 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровел за прошедшие сутки 201 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 66, Соломенском и Дарницком — по 63, Деснянском районе — 57 случаев.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5318 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 228 273. Преодолели вирус 218 488 жителей столицы.
Добавим
В течение 13 сентября в Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 718 человек, летальных случаев — 97.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 135 223 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 54 523 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 80 700 человек. Всего с начала кампании сделано 10 846 167 прививок.