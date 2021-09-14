У Києві пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на листопад-грудень - Рубан
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Києві прогнозують, що пік захворюваності на COVID-19 припаде на листопад-грудень. Про це сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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“Що стосується наукового прогнозу, то сьогодні циркуляція нових видів збудників, епідемічна ситуація змінюється майже щотижня. Якщо ми раніше говорили, що прогноз про збільшення захворюваності з серпня місяця, то сьогодні збільшується захворюваність і з грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями пікова (ситуація щодо COVID-19 - ред.) буде (припадати на —ред.) листопад-грудень”, — розповів Рубан.
Деталі
Він зауважив, що якщо з’явиться новий збудник, окрім “Дельти”, то прогноз потрібно буде змінювати.
“На сьогодні, погіршення буде в листопаді після повернення дітей та батьків з канікулярного періоду... Листопад місяць, коли буде фактично вирувати грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо не буде вакцинації на рівні 80%, то дійсно можна говорити про погіршення епідемічної ситуації та необхідності введення суворих заходів”, — сказав Рубан.
Він наголосив, що на сьогодні ситуація в Києві контрольована.
Доповнення
У столиці протягом минулої доби зареєстрували 412 хворих на коронавірус, 10 людей померли.
Загалом в Україні зафіксовано вже 2,32 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 вересня, — 3,3 тисячі, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
Повідомляється, що Кабінет міністрів не має наміру припиняти роботу громадського транспорту під час посилення карантинних заходів.