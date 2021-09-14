Громадський транспорт під час локдауну закривати не планують

Цитата:

“Щодо транспорту, звичайно, ми будемо ставити вимогу - вакцинація водіїв і працівників транспорту. Тобто тут підхід до всіх буде справедливий і однаковий: колективи мають бути вакцинованими. У "жовтій" зоні — мінімум одна доза, у "червоній" зоні — дві дози вакцини. Стосовно пасажирів, буде зберігатися масковий режим, буде зберігатись дистанція”, — зазначив Шмигаль, відповідаючи на запитання про те, чи планується припинення роботи громадського транспорту у “червоних” зонах.

Деталі

Також, зі слів Прем’єра, у громадському транспорті вимагати COVID-сертифікати — недоцільно.

На уточнююче запитання він зазначив, що: “Закривати — ми на даний момент не плануємо цього робити. Наша мета — захистити людей, при цьому не втручаючись в економіку і не роблячи жорсткого локдауну”.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

Однак, 13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набудуть чинності за тиждень - 20 вересня. Очікується, що Україну переведуть у "жовту" зону. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".